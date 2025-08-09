নির্বাচনকে দৃষ্টান্তে পরিণত করতে কাজ করছে পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার

‘আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করতে পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে পুলিশ সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছেন।’ পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে এ কথা বলেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকালে রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে নির্বাচনি দিকনির্দেশনা বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে ডিএমপি কমিশনার আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এই নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।’
তিনি আরও জানান, গত বছরে বিশেষ করে, মেট্রোপলিটন পুলিশের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এক সময় পুলিশ বাহিনী ভঙ্গুর অবস্থায় থাকলেও এখন অনেকটাই পেশাদারিত্বে ফিরে এসেছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে দেশ ও জাতির সেবায় কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
এদিকে, অনুষ্ঠানে ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা’ শীর্ষক বিশেষ ব্রিফিংয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি। তিনি বলেন, ‘পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে জনগণের সঙ্গে সুবিচার ও সদয় আচরণ করতে হবে। অহংকার, লোভ, হিংসা, পরচর্চা ও অন্ধ আনুগত্য বর্জন করে আরও উদ্ভাবনী কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।’
ধর্মীয় দিকনির্দেশনার উল্লেখ করে তিনি সুরা সোয়াদের ২৬ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করেন– ‘হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, সুতরাং মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে।’
তিনি ধর্মীয়, মানবিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।
ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) ফারুক আহমেদও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। তিনি পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পদবির পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।