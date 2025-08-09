X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১১আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে এই বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা

গাজীপুরে চাঁদাবাজির ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা এবং বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস, হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকাল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক মূঈনুল ইসলাম।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ও আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে জিএস পদপ্রার্থী খায়রুল আহসান মারজান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে যারা হত্যা করেছে, তারা কেবল একজন সাংবাদিককে নয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দেশে প্রতিনিয়ত খুন, ধর্ষণ, গুম, চাঁদাবাজি ও মাদকের রাজত্ব চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর নীরব ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বিরোধীদের দমন করায় জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এতো এতো প্রকাশ্য এবং প্রমাণনির্ভর অপরাধের ভয়াবহতার পরেও বিচার বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা আমাদের ব্যথিত করেছে। এমন অথর্ব ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবস্থা বাংলার মানুষ আর দেখতে চায় না।’ এর দায়ভার আইন উপদেষ্টাকেও নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন খায়রুল আহসান মারজান।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাবি শাখার সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ‘এ অরাজক ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঈমানদার, আদর্শবাদী ছাত্রসমাজকে সোচ্চার হতে হবে। কেবল সুশৃঙ্খল প্রতিবাদ নয়, আদর্শ, নৈতিক, ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের সংগ্রামে সক্রিয় হতে হবে। কয়েকদিন আগে মিটফোর্ডে প্রকাশ্য দিবালোকে পাথর মেরে একজনকে হত্যা করা হয়েছে। ওই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ওই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই নৃশংসতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। তাই, আমরা ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই নৃশংস হত্যার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতকরণের জোর দাবি জানাই।’

বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন– ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনসূরুল হক শান্ত, প্রকাশনা ও দফতর সম্পাদক সাদমান সাকিব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক আফজাল হোসাইন সিয়ামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

 

/এমএএ/
বিষয়:
রাজধানীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ইসলামী আন্দোলন
সম্পর্কিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ
গুপ্ত ও প্রকাশ্য কোনও রাজনীতিই চান না শিক্ষার্থীরাহল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
সর্বশেষ খবর
টিভিতে আজকের খেলা (৯ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (৯ আগস্ট, ২০২৫)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ
হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
গুপ্ত ও প্রকাশ্য কোনও রাজনীতিই চান না শিক্ষার্থীরাহল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
সাংবাদিক হত্যায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে স্বামী-স্ত্রীসহ গ্রেফতার ৫
সাংবাদিক হত্যায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে স্বামী-স্ত্রীসহ গ্রেফতার ৫
সর্বাধিক পঠিত
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media