X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কামরাঙ্গীরচরে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যা: স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩২আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩২
আদালত চত্বরে আসামি টিটু

প্রায় ২৩ বছর আগে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থানাধীন এলাকায় ৫০ হাজার টাকা যৌতুক না দেওয়ায় গৃহবধূ ডালিয়া বেগম হত্যা মামলায় স্বামী টিটুর মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত। 

রবিবার (১০ আগস্ট) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি ১ লাখ টাকার জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া এ মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় টিটুর মা আমেনা বেগম ও ভাই শাহ আলমকে খালাস দিয়েছেন আদালত। 

নারী শিশু আদালত ৪ এর সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর হারুনুর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এ দিন আসামির উপস্থিতিতে আদালত রায় দেন। পরে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠান। 

নিহতের বাবা মো. রোস্তম আলী ২০০২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কামরাঙ্গীরচর থানায় হত্যা মামলাটি করেন। 

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ডালিয়া বেগমের সঙ্গে ১৯৯৭ সালে টিটুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে টিটুসহ তার পরিবারের অন্যান্য আসামিরা ৫০ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে ডালিয়াকে নির্যাতন করতো। নির্যাতনের কারণে ডালিয়া আদালতে যৌতুকের মামলা করেন। পরবর্তীতে আপস করে মামলাটি প্রত্যাহার করে সংসার শুরু করেন। আসামিরা পুনরায় ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দাবি করে। যৌতুক না দেওয়ায় ২০০২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সকালে টিটু ডালিয়ার শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। টিটুর ভাই শাহ আলম, বোন জীবনী, ভাই মোস্তফা, মা আমেনা বেগম টিপুকে সহযোগিতা করেন। ভুক্তভোগীর পুরো শরীরে আগুন লেগে মারাত্মকভাবে জখমপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞান হারান। আশপাশের ভাড়াটিয়ারা চিৎকার শুনে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০০২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যান। 

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
মামলামৃত্যুদণ্ড
সম্পর্কিত
সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় ৭ আসামির দুই দিনের রিমান্ড
‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমি আত্মসমর্পণ করবো’; ৯৯৯ নম্বরে কল করে জানালেন স্বামী
চাঁদপুরে তরুণীকে আটকে রেখে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার ২
সর্বশেষ খবর
নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো মোজাম্মেল বাবুকে
নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো মোজাম্মেল বাবুকে
চট্টগ্রাম বন্দরে ব্রাজিল থেকে আনা স্ক্র্যাপ কনটেইনারে তেজস্ক্রিয়তা শনাক্ত
চট্টগ্রাম বন্দরে ব্রাজিল থেকে আনা স্ক্র্যাপ কনটেইনারে তেজস্ক্রিয়তা শনাক্ত
অবশেষে হেমিংয়েই আস্থা বিসিবির
অবশেষে হেমিংয়েই আস্থা বিসিবির
বিদেশি ব্যাংকের আস্থা ফিরেছে, এলসি পরিস্থিতি স্বাভাবিক: গভর্নর
বিদেশি ব্যাংকের আস্থা ফিরেছে, এলসি পরিস্থিতি স্বাভাবিক: গভর্নর
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media