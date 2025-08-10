X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি

ডিএমপির সাবেক কমিশনারসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০
ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান (ফাইল ফটো)

বৈষম‍্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে রাজধানীর রামপুরায় ছাদের কার্নিশে ঝুলে থাকা আমির হোসেনকে গুলি করাসহ দুজনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। হাবিবুর রহমান ছাড়া বাকি তিনজন হলেন— খিলগাঁও জোনের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ওসি মো. মশিউর রহমান ও রামপুরা থানার সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।

প্রসিকিউশনের আবেদনের শুনানি নিয়ে রবিবার (১০ আগস্ট) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ আদেশ দেন।

ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশন পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তার সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ, প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার, মঈনুল করিম ও আবদুস সাত্তার পালোয়ান।

এদিন এ মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগটি আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে গ্রেফতার রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকারকে আগামী ১৭ আগস্ট আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। পাশাপাশি পলাতক চার আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

এর আগে, ৭ আগস্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ প্রসিকিউশনের পক্ষে ফর্মাল চার্জ দাখিল করেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ। তার সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার।

জানা গেছে, বৈষম‍্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকালে রামপুরায় হোটেলে কাজ শেষে ঢাকায় থাকা ফুফুর বাসায় ফিরছিলেন আমির হোসেন। তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। বনশ্রী-মেরাদিয়া সড়কের দুই পাশে পুলিশ-বিজিবির গাড়ি দেখে ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে পাশে থাকা একটি নির্মাণাধীন চারতলা ভবনের ছাদে ওঠেন তিনি।

ওই সময় পুলিশও তার পিছু পিছু যায়। একপর্যায়ে জীবন বাঁচাতে ওই নির্মাণাধীন ভবনটির ছাদের কার্নিশের রড ধরে ঝুলে থাকেন আমির। কিন্তু তাকে দেখে ফেলে পুলিশ। পরে তার ওপর ছয়টি গুলি ছোড়েন এক পুলিশ সদস্য। এতে তিন তলায় পড়ে গেলে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করেন। এরপর বনশ্রীর একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওইদিন রাতেই তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসকরা। সেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরেন ভুক্তভোগী এই তরুণ।

এ ছাড়া, একই দিন রামপুরার বনশ্রী এলাকায় পুলিশের গুলিতে নাদিম ও মায়া ইসলাম নিহত হন। একইসঙ্গে মায়া ইসলামের ছয় বছর বয়সী নাতি বাসিত খান মুসা গুলিবিদ্ধ হয়। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করানো হলেও এখনও কথা বলতে পারছে না এই শিশু।

চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি রাতে আমির হোসেনকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো সাবেক এএসআই চঞ্চল সরকারকে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থেকে গ্রেফতার  করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহার নেতৃত্বাধীন ঢাকা মহানগর পুলিশের একটি দল। এ ঘটনায় ডিএমপির মতিঝিল বিভাগের সাবেক এডিসি রাশেদসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়।

এরপর গত ৩১ জুলাই চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা।

/বিআই/এপিএইচ/
বিষয়:
ডিএমপিআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সম্পর্কিত
আদালত অবমাননার মামলায় শেখ হাসিনার সাজার রায় প্রকাশভিকটিম-সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া বিচার বাধাগ্রস্ত করার শামিল
আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলা: অভিযোগ গঠনে আসামিপক্ষের শুনানি ১৩ আগস্ট
নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে অবশেষে খেলায় ফিরলেন টেইলর
সর্বশেষ খবর
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হারানো অস্ত্রের সন্ধান দিলে পুরস্কার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হারানো অস্ত্রের সন্ধান দিলে পুরস্কার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠালো সরকার
৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠালো সরকার
সিলেটে গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ৫ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি
সিলেটে গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ৫ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি
সাড়ে পাঁচ বছরে সড়কে ঝরেছে ৩৭ হাজার প্রাণ
সাড়ে পাঁচ বছরে সড়কে ঝরেছে ৩৭ হাজার প্রাণ
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media