সিলেটে গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ৫ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪০
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট

সিলেটের শাহপরান এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ শিশুসহ পাঁচজনকে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে তাদের বার্ন ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে দুজন শিশু ও দুজন নারী রয়েছে।

দগ্ধরা হলেন— পাভেল (৩৪), ফারহানা (২৮), হেনা (২৮), মোহাম্মদ (৬) ও মাওয়ান।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে শাহ পরান এলাকায় এ বিস্ফোরণ ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান। তিনি জানান, সিলেট থেকে পাঁচজনকে রাতেই বার্নে আনা হয়। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকিদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, দগ্ধদের মধ্যে ফারহানা ১০ শতাংশ, হেনার ৭ শতাংশ, শিশু মোহাম্মদ ৪০ শতাংশ, শিশু মাওয়ান ১৭ শতাংশ এবং পাভেল ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন।  তাদেরকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

 

