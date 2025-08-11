X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৮আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৮
আদালত (প্রতীকী ছবি)

কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানের মালিক বানিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের অনুসন্ধান দুদকে চলমান থাকায় আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যান সোমা নাসরিনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসাইন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

দুদকের পক্ষে উপপরিচালক মো. মুস্তাফিজুর রহমান নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।  দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যান সোমা নাসরীন ও  অন্যদের বিরুদ্ধে বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মালিক বানিয়ে এক্সিম ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।  অনুসন্ধানকালে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় অভিযোগের কিছু বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন মর্মে অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। সেজন্য অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।

 

