হাতিরঝিলে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, ঢামেকে ভর্তি

রাজধানীর হাতিরঝিল থানার মগবাজারের দিলু রোডে ১০ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।
ধর্ষণের শিকার ওই শিশুটিকে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সোমবার (১১ আগস্ট) বিকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত কেয়ারটেকার মো. বাবুল বেপারীকে (৪৩) আটক করেছে পুলিশ।
হাতিরঝিল থানার এসআই মো. রাজিব হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, শিশুটি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল সরকারি শিশু পরিবার আবাসিকের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। গত ৮ আগস্ট বিকাল সোয়া তিনটার দিকে শিশুটি হেঁটে বাসায় যাওয়ার পথে পাশের বাসার মো. বাবুল বেপারী (৪৩) কৌশলে তার বর্তমান মগবাজার দিলু রোডের বাসায় নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়।
এ বিষয়ে হাতিরঝিল থানা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।