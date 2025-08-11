X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
হাতিরঝিলে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, ঢামেকে ভর্তি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৬আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৬
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর হাতিরঝিল থানার মগবাজারের দিলু রোডে ১০ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।

ধর্ষণের শিকার ওই শিশুটিকে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সোমবার (১১ আগস্ট) বিকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত কেয়ারটেকার মো. বাবুল বেপারীকে (৪৩) আটক করেছে পুলিশ।

হাতিরঝিল থানার এসআই মো. রাজিব হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, শিশুটি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল সরকারি শিশু পরিবার আবাসিকের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। গত  ৮ আগস্ট বিকাল সোয়া তিনটার দিকে শিশুটি হেঁটে বাসায় যাওয়ার পথে পাশের বাসার মো. বাবুল বেপারী (৪৩) কৌশলে তার বর্তমান মগবাজার দিলু রোডের বাসায় নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়।

এ বিষয়ে হাতিরঝিল থানা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

 

গ্রেফতারঢামেক হাসপাতাল
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৬ আসনে প্রার্থী দেবে গণঅধিকার পরিষদ, শুক্রবার গণসমাবেশ
আবাহনীকে হারাতে ইউক্রেনসহ ৯ বিদেশির ওপরও ভরসা কিরগিজস্তানের মুরাসের
তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
৯ দাবিতে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রশাসকের কার্যালয় অবরুদ্ধ করেছেন শিক্ষার্থীরা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
