সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
পুরো আসনের ভোট বাতিল ও ফল স্থগিতের ক্ষমতা পাচ্ছে ইসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৬আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৮
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ

নির্বাচনে কোনও অনিয়ম হলে পুরো আসনের ভোট বাতিলের ক্ষমতা পাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একইসঙ্গে পুরো আসনের ফল বাতিলেরও আইনি কাঠামো পাচ্ছে সংস্থাটি।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘ফল স্থগিত এবং বাতিল নিয়ে যে বিধানগুলো ছিল, যেখানে পুরো আসনের নির্বাচন বাতিল করার বা ফল বাতিল করার যে সক্ষমতা সেটাকে সীমিত করা হয়েছিল। সেটা আবার পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন অবস্থা বুঝে এক বা একাধিক কেন্দ্রের বা পুরো আসনের ফল স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে।’
 
ভোট গণনার সময় গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিত থাকা নিয়ে তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যমকর্মীরাও ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে গণনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা থাকতে চাইবেন তাদের পুরাটা সময় থাকতে হবে। মাঝপথে বের হয়ে যাওয়া যাবে না। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সংশোধন এনে এমন বিধান যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি।’

