ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশিদের সমর্থন বজায় থাকবে: প্রধান বিচারপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় করেন তারা।

পরে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়ন এবং উভয় দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এসময় প্রধান বিচারপতি বিগত এক বছরে বাংলাদেশের বিচারবিভাগের উন্নয়নে তার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন। বিশেষ করে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিচারপতি পরিকল্পনাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়াও প্রধান বিচারপতি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ও দেশটির জনগণের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত সমর্থন আছে মর্মে ব্যক্ত করেন।

ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত প্রধান বিচারপতির একবছরপূর্তিতে তাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের উন্নয়নে প্রধান বিচারপতি গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলোর প্রশংসা করেন। বিশেষ করে, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা, বিচার সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনতে ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান, মামলায় বিবাদী পক্ষকে লিগ্যাল এইড প্রদানে ক্যাপাসিটি টেস্ট চালু, সুপ্রিম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ আইন প্রণয়ন, বিচারপ্রার্থীদের জন্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইন চালু এবং অধস্তন আদালতের সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলোকে কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আগামী দিনগুলোতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত তার দেশের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের একচ্ছত্র সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

/বিআই/এপিএইচ/
বিষয়:
ফিলিস্তিনসুপ্রিম কোর্টপ্রধান বিচারপতি
