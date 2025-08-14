X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডিএমটিসিএল নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯
ডিএমটিসিএল

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) অধীন প্রকৌশলী পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিতের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সংগঠনের দফতর সম্পাদক সাব্বির আহমেদের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের অযৌক্তিক রিটের কারণে ডিএমটিসিএলের সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। পাশাপাশি দশম গ্রেডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ উন্মুক্ত করার দাবিতে ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে দেশের সব পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এর আগে, ডিএমটিসিএলের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১ এ উল্লিখিত সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ক্রমিক ৯-১৮) পদগুলোর জন্য আগামী ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠাতব্য লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় পরীক্ষার স্থগিতাদেশের প্রতিবাদে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) গেটের সামনে শিক্ষার্থীরাও বিক্ষোভ করেন।

জানা গেছে, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশে ডিএমটিসিএলের ১০ ধরনের প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত হয়।

/এএইচএস/আরকে/
বিষয়:
বিক্ষোভ
সম্পর্কিত
শিক্ষকদের ১২ প্রতিনিধি সচিবালয়ে, রাস্তায় অপেক্ষমাণ বাকিরা
লন্ড‌নে ফি‌লি‌স্তিন সমর্থক‌দের বি‌ক্ষোভে সরকারি বাধা, তীব্র সমালোচনা
ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনকে অজুহাত বললেন বিক্ষোভকারীরা
সর্বশেষ খবর
এবার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন চিকিৎসক-নার্সরা
এবার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন চিকিৎসক-নার্সরা
হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলার হুমকি মেলানিয়ার
হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলার হুমকি মেলানিয়ার
রাষ্ট্রপতিকে শপথ কে পড়াবেন, মতামত জানতে ৭ অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ
রাষ্ট্রপতিকে শপথ কে পড়াবেন, মতামত জানতে ৭ অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ
গাজায় ‘ত্রাণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার’ বন্ধ করতে ইসরায়েলকে মানবিক সংস্থাগুলোর আহ্বান
গাজায় ‘ত্রাণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার’ বন্ধ করতে ইসরায়েলকে মানবিক সংস্থাগুলোর আহ্বান
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media