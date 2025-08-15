X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
১৫ আগস্ট উপলক্ষে ডিজে পার্টি করছে ঢাবির হলের শিক্ষার্থীরা

ঢাবি প্রতিনিধি 
১৫ আগস্ট ২০২৫, ০২:১২আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০২:১২
সাউন্ড বক্স বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের উল্লাস

ডিজে গান বাজিয়ে ‘১৫ আগস্ট’ উদযাপন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্দীন হল, সূর্যসেন হলসহ একাধিক হলে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে ব্যঙ্গ করে ডিজে গান বাজিয়ে নৃত্য করেছে শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) প্রথম প্রহরে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দ করতে দেখা যায়। 

এসময় শিক্ষার্থীরা ‘শেখ হাসিনার সালাম নিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন; জয় বাংলা’ যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই’সহ নানা গান বাজিয়ে নৃত্য ও উল্লাস করে। এছাড়াও শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানও দেন শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সংগ্রাম-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ৮১ বছরে খালেদা জিয়া
কারামুক্ত হয়েছেন অভিনেত্রী শমী কায়সার
জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ 
ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে আ.লীগ কর্মী সন্দেহে আটক ৩
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
