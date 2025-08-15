১৫ আগস্ট উপলক্ষে ডিজে পার্টি করছে ঢাবির হলের শিক্ষার্থীরা

ডিজে গান বাজিয়ে ‘১৫ আগস্ট’ উদযাপন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্দীন হল, সূর্যসেন হলসহ একাধিক হলে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে ব্যঙ্গ করে ডিজে গান বাজিয়ে নৃত্য করেছে শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) প্রথম প্রহরে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দ করতে দেখা যায়।
এসময় শিক্ষার্থীরা ‘শেখ হাসিনার সালাম নিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন; জয় বাংলা’ যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই’সহ নানা গান বাজিয়ে নৃত্য ও উল্লাস করে। এছাড়াও শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানও দেন শিক্ষার্থীরা।