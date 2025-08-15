জেনেভা ক্যাম্প থেকে কোটি টাকা, ককটেল ও বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে আবারও কোটি টাকা, ককটেল ও বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোর রাত ৩টার দিকে জেনেভা ক্যাম্পের ৭ নম্বর সেক্টরে এই অভিযান চালানো হয়। এসময় ১৩টি তাজা ককটেল, ২৫টি আধা-প্রস্তুত ককটেল, ৪০০ গ্রাম গানপাউডার, ২টি সামুরাই তলোয়ার, ১২টি হকিস্টিক, ২৯টি হেলমেট, ২টি ড্রাগন লাইট, ১১ কেজি গাঁজা, ১২ প্যাকেট হেরোইন, নগদ ১ কোটি ১৩ লাখ টাকা এবং একটি টাকা গণনার মেশিন উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গত ৪ জুন একই ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে বুনিয়া সোহেলের মাদক ব্যবসা থেকে ২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী। সেই সময় মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বুনিয়া সোহেল ওই রাতে ক্যাম্পে আসবে। তাকে গ্রেফতারের উদ্দেশে অভিযান চালানো হয়। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আসামিরা অন্ধকারে পালিয়ে যায়। সংকীর্ণ গলি ও লাগোয়া ভবনের কারণে সোহেলকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।
বুনিয়া সোহেলের বিরুদ্ধে হত্যা, বিস্ফোরক ও মাদকসহ মোট ৩৮টি মামলা রয়েছে। এ বছরের শুরুতে গ্রেফতার হলেও ছয় মাস কারাগারে থেকে জামিনে মুক্তি পায় সে। মুক্তির পর পুনরায় অপরাধমূলক কার্যক্রম শুরু করে। দুই দিন আগে ক্যাম্পে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তার ১৩ সহযোগীকে গ্রেফতার করা হলেও সোহেল পালিয়ে যায়।
যৌথ বাহিনী জানিয়েছে, বুনিয়া সোহেল ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে। উদ্ধার করা সব মালামাল আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।