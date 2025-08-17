ধানমন্ডি ৩২ থেকে আটক রিকশাচালক হত্যা মামলার আসামি নন: ডিএমপি

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ থেকে আটক মো. আজিজুর রহমানকে (২৭) হত্যা মামলার আসামি করা হয়নি। গত এপ্রিল মাসে ধানমন্ডি থানায় দায়ের করা একটি মামলায় সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখা থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ধানমন্ডি ৩২ থেকে মো. আজিজুর রহমানকে আটক করা হয়। গত এপ্রিল মাসে ধানমন্ডি থানায় দায়ের করা একটি মামলায় সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে শনিবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে মো. আজিজুর রহমানের গ্রেফতার ও মামলা নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে; যা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মো. আজিজুর রহমানকে যে মামলায় সন্দিগ্ধ আাসামি হিসেবে আদালতে পাঠানো হয়েছে, তা পেনাল কোডের একটি নিয়মিত মামলা। কিন্তু অনেকেই বিষয়টিকে হত্যা মামলা হিসেবে প্রচার করছেন। বিষয়টি নিয়ে কোনও ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।