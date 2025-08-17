সম্রাটের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা: প্রথম দিন সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রথম দিনই সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। আদালত পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৩ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন।
রবিবার (১৭ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক মো. জাকারিয়া হোসেনের আদালত নতুন এ তারিখ ধার্য করেন। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বেঞ্চ সহকারী জাহিদুর রহমান এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আজ মামলার প্রথম সাক্ষ্য গ্রহণের দিন। এ দিন বাদী সাক্ষ্য দিতে না আসায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। পরে বিচারক এ মামলার পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ৩ সেপ্টম্বর তারিখ ধার্য করেন।
গত ১৭ জুলাই এ মামলায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। আর ১৭ আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়।
সারা দেশে ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলাকালে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর সম্রাট ও তার সহযোগী তৎকালীন যুবলীগ নেতা এনামুল হক ওরফে আরমানকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২২ সালের ২২ আগস্ট সম্রাটের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলায় ২ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এ মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক। এতে সম্রাটের বিরুদ্ধে ২২২ কোটি ৮৮ লাখ ৬২ হাজার ৪৯৩ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।