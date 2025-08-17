X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সম্রাটের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা: প্রথম দিন সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৮আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৮
ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রথম দিনই সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। আদালত পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৩ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন।

রবিবার (১৭ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক মো. জাকারিয়া হোসেনের আদালত নতুন এ তারিখ ধার্য করেন। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বেঞ্চ সহকারী জাহিদুর রহমান এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আজ মামলার প্রথম সাক্ষ্য গ্রহণের দিন। এ দিন বাদী সাক্ষ্য দিতে না আসায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। পরে বিচারক এ মামলার পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ৩ সেপ্টম্বর তারিখ ধার্য করেন।

গত ১৭ জুলাই এ মামলায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। আর ১৭ আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়।

সারা দেশে ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলাকালে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর সম্রাট ও তার সহযোগী তৎকালীন যুবলীগ নেতা এনামুল হক ওরফে আরমানকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২২ সালের ২২ আগস্ট সম্রাটের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলায় ২ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এ মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক। এতে সম্রাটের বিরুদ্ধে ২২২ কোটি ৮৮ লাখ ৬২ হাজার ৪৯৩ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালত
সম্পর্কিত
আনার হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ফের পিছিয়েছে
ডা. নিতাই হত্যা: ৫ জনের ফাঁসি, ৪ জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন শুনানি পেছালো
সর্বশেষ খবর
যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে রাজধানীতে আসছেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা
যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে রাজধানীতে আসছেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা
‘সাদা পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ বা নীরবতা ছিল’
‘সাদা পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ বা নীরবতা ছিল’
গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই
গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই
নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও থাকবেন জেসি!
নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও থাকবেন জেসি!
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media