রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
আমরা নির্দোষ, ডিবি পিটিয়ে টিপসই নিয়েছে: ডা. নিতাই হত্যা মামলার আসামিরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০
আসামিদের উপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করেন বিচারক

জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনিস্টিটিউট ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক  ডা. নারায়ণ চন্দ্র দত্ত (নিতাই) হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির মৃত্যুদণ্ড, চারজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড ও একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রবিবার (১৭ আগস্ট) রায়ের পর আসামিরা বলেন, আমরা নির্দোষ। আমরা কোনও অপরাধ করিনি। শেখ হাসিনা সরকার আমাদের এ হত্যা মামলায় জড়িয়েছে। ডিবি আমাদের পিটিয়ে টিপসই নিয়েছে।’

রবিবার (১৭ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মো. রেজাউল করিমের আদালতে রায় ঘোষণার পর কান্না করে  এ কথা বলেন আসামিরা।

এদিন বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানা থেকে ১০ আসামিকে আদালতে উপস্থিত করেন পুলিশ। এরপর বিচারক রায় পড়া শুরু করেন। রায়ে সব আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ, চারজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

রায় শুনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ১০ আসামি বিচারককে উদ্দেশ করে বলেন, আমরা কোনও অপরাধ করিনি। ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানি না, স্যার (বিচারক)। আমরা নির্দোষ। আমাদের অনেকের স্ত্রী সন্তান রয়েছে। একটু দয়া করবেন, স্যার।

এসময় বিচারক বলেন, রায় ঘোষণা হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই করার নেই।

দাঁড়িয়ে থাকা এক আসামি কান্না করতে করতে বলেন, আল্লাহ ওপর বিচার ছেড়ে দিলাম। আমি নির্দোষ। এসময় সব আসামিকে কান্নাকাটি করতে দেখা গেছে।

সাজা পরোয়ানা নিয়ে কারাগারে যাওয়া পথে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাসুম মিন্টু ওরফে মিন্টু ওরফে বারগিরা মিন্টু বলেন, শেখ হাসিনার সরকার আমাদের এই হত্যা মামলায় জড়িয়েছে।  সাগর-রুনির হত্যা মামলার সঙ্গে জড়িয়ে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। আমার ভাইকে জিম্মি করে আমার কাছ থেকে টিপসই নিয়ে আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমার বাসা লালবাগে, আর ঘটনা হয়েছে বনানীতে বক্ষব্যাধির কাছে। ডিবি আমাদের ধরে পিটায়া-মিটায়া টিপসই নিসে। আমরা এ মামলা সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা নির্দোষ।

আসামি পক্ষের আইনজীবী আব্বাস উদ্দিন মাতুব্বর বলেন, এই মামলার ১০ আসামিই দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিলেও কেউ নিজে চুরি করা বা মারার (হত্যা) কথা স্বীকার করেনি। জবানবন্দি দুই ধরনের হয়। ইন কালপেটরি, অর্থাৎ নিজেকে জড়িয়ে। অন্যটা হলো, এক্স কালপেটরি অর্থাৎ অন্যকে জড়িয়ে। আসামিদের জবানবন্দিগুলো কোনোটা কোনোটার সঙ্গে করপোরেট করেনি। মাসুম বলছে, বকুল চুরি মারছে। বকুল বলছে, মাসুম চুরি মারছে। এই মামলায় পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড, চারজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড ও একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, এ রায়টা যথাযথ ও সঠিক হয়নি। আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করবো। আশা করি, সেখানে ন্যায়বিচার পাবো।

রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, আসামিরা ডা. নিতাইয়ের বাসায় চুরি করতে গিয়ে তাকে হত্যা করে। পরবর্তীকালে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়। এই মামলায় সব আসামিরই সাজা হয়েছে। প্রত্যকেই তাদের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। দীর্ঘদিন বিচারের পর এই মামলার রায় হয়েছে। আমরা রায়ে সন্তুষ্ট। আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি।

তিনি আরও বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন সময়ে দেশের সব হাসপাতালে কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। তৎকালীন সরকার এ ঘটনায় ন্যায়বিচারের আশা দিয়েছিল। বর্তমান সরকার আশার পর আমরা দায়িত্বের সঙ্গে এ মামলার নিষ্পত্তির ব্যাপারে কাজ করেছি। আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছেন, এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। যাদের সেবায় মানুষ সুস্থ হয়, আমরা বেঁচে থাকি। তাদেরই হত্যা করা হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— নিতাইয়ের গাড়িচালক কামরুল হাসান অরুন, মাসুম মিন্টু, সাইদ ব্যাপারী, বকুল মিয়া এবং সাইদ মিজি। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

আমৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— আবুল কালাম, সাইদুল, ফয়সাল এবং পেদা মাসুম। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন রফিকুল ইসলাম। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

এছাড়া রফিকুল ইসলাম নামে আরেক আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন আদালত।

দণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

এদিকে রায়ে রাতে ঘরে অনুপ্রবেশের দায়ে প্রত্যেককে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, পাঁচ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক মাস করে সশ্রম কারাভোগ করতে হবে। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে চুরির দায়ে প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, পাঁচ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

হত্যামামলা
