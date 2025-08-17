পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার টিওটি কোর্সের উদ্বোধন

পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা বাড়াতে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপিতে পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ট্রেনিং অব ট্রেনার্স (টিওটি) কোর্সের উদ্বোধন করেছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) ডিএমপি ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, রাজারবাগে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এই কোর্সে ডিএমপির বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত উপ-পুলিশ কমিশনার থেকে এএসআই পর্যন্ত মোট ৪০ জন পুলিশ সদস্য অংশগ্রহণ করছেন।
প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ—জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি করা। এই প্রশিক্ষকরা পরবর্তী সময়ে ডিএমপির প্রায় ৩১ হাজার পুলিশ সদস্যকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেবেন। এর মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা এবং জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশি কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী করা হবে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স) রওনক আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ট্রেনিং) সুলতানা নাজমা হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মো. আবুল কালাম আযাদ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ট্রেনিং) সুলতানা নাজমা হোসেন জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের এই কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান কার্যকরভাবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন।
বিশেষ অতিথিরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সেবায় পুলিশের ভূমিকা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি রওনক আলম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণের সফলতা কামনা করেন।
এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি ডিএমপির পিআর অ্যান্ড এইচআরডি বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।