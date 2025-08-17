মহাখালীতে সিএনজি স্টেশনে আগুন, দগ্ধ একজন জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে

রাজধানীর মহাখালীর ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মীর হোসেন (৫৫) নামে একজন দগ্ধ হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাকে জাতীয় বার্নে আনা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, ‘মহাখালী ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মীর হোসেন নামে একজন দগ্ধ হয়ে জরুরি বিভাগে এসেছেন। তার শরীরের ৪৫ শতাংশ বার্ন ইনজুরি। এছাড়া শ্বাসনালীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’