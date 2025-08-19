X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
বনানীর ‘সিসা বারে’ রাব্বি হত্যা: এক আসামির দায় স্বীকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১২আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১২
রাহাত হোসেন রাব্বি

পূর্বশত্রুতার জেরে রাজধানীর বনানী এলাকার ‘সিসা বারে’ ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি নামে এক যুবককে খুনের দায়ে প্রধান আসামি আব্দুল মালেক মুন্না দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়া তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এদিন মুন্নাকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে  আদালতে আনা হয়। তিনি দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিতে রাজি হওয়ায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করেন। পরে আদালত জবানবন্দি রেকর্ড করেন। জবানবন্দি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার উপপরিদর্শক মোক্তার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গত ১৫ আগস্ট আসামিদের কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে র‌্যাব। পরের দিন মু্ন্নার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। মঙ্গলবার রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে আনা হয়।

গত ১৪ আগস্ট ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নিচে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাব্বিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল বনানী থানায় মামলা করেন। 

