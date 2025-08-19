X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩২আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩২
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তারা পারস্পারিক কুশলাদি বিনিময় এবং বিচার বিভাগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্তিতে তাকে অভিনন্দন জানান ব্রিটিশ হাইকমিশনার। বিগত এক বছরে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রধান বিচারপতির প্রচেষ্টা ও কর্মপরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার প্রধান বিচারপতির বিচারবিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা, বিচার সেবা দেওয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নে ১২ দফা নির্দেশনা, মামলায় বিবাদী পক্ষকে লিগ্যাল এইড প্রদানে ক্যাপাসিটি টেস্ট চালু, সুপ্রিম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ আইন প্রণয়ন, বিচারপ্রার্থীদের জন্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইন চালু এবং অধস্তন আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলোকে কার্যকরী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, আগামী দিনগুলোতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া, বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী বিচার বিভাগ গঠনে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার।

/বিআই/আরআইজে/
বিষয়:
ব্রিটিশরাষ্ট্রদূত
সম্পর্কিত
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
সর্বশেষ খবর
‘তরুণ অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত’
‘তরুণ অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত’
যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাসের জবাব পর্যালোচনা করছে ইসরায়েল
যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাসের জবাব পর্যালোচনা করছে ইসরায়েল
গয়েশ্বরের দুর্নীতি মামলার যুক্তিতর্ক শেষ, রায়ের তারিখ ধার্য
গয়েশ্বরের দুর্নীতি মামলার যুক্তিতর্ক শেষ, রায়ের তারিখ ধার্য
সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭৫৫
সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭৫৫
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media