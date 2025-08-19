X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্ত্রী-সন্তানসহ সাবেক এমপি সালাহ উদ্দিনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৪
আদালত (প্রতীকী ছবি)

দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব ও  ঝিনাইদাহ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহ উদ্দিন মিয়াজী, তার স্ত্রী নাজমা বেগম ও দুই সন্তান সামিয়া শবনম ও রাইহা শবনম মিয়াজীর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন।

দুদকের পক্ষে উপপরিচালক রেজাউল করিম নিষেধাজ্ঞা আবেদন করেন।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব ও ঝিনাইদাহ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহ উদ্দিন মিয়াজীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও জাল জালিয়াতির মাধামে ভূমিহীন ও সাধারণ মানুষের জমি দখল করে যশোর জেলার চাঁচরা ইউনিয়নে ৪০০ বিঘা জমির ওপর পার্ক নিমার্ণের অভিযোগ রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শতশত বিঘা জমি দখলেরও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তার নিজ নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগও পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।  অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্র জানা যায়—অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সালাহ উদ্দিন মিয়াজী এবং তার পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করার চেষ্টা করছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায়, অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন।

 

/এনএইচ/এপিএইচ/
বিষয়:
মামলানিষেধাজ্ঞা
সম্পর্কিত
গয়েশ্বরের দুর্নীতি মামলার যুক্তিতর্ক শেষ, রায়ের তারিখ ধার্য
সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭৫৫
বনানীর ‘সিসা বারে’ রাব্বি হত্যা: এক আসামির দায় স্বীকার
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে জোর
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে জোর
বেশি দামে অন্যত্র সার বিক্রি, বিসিআইসির ডিলারকে জরিমানা
বেশি দামে অন্যত্র সার বিক্রি, বিসিআইসির ডিলারকে জরিমানা
কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু
কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু
আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতরা
আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতরা
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media