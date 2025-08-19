X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাবনা জেলা স্কুলের ১৭৫ বছরপূর্তি উৎসব, সাবেক ছাত্র সমিতির প্রস্তুতি শুরু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫
‘প্রাক্তন ছাত্র সমিতি’ আলোচনা সভা

বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাবনা জেলা স্কুল ২০২৮ সালে ১৭৫ বছরে পদার্পণ করবে। এ উপলক্ষে স্মরণীয় উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করেছে ‘প্রাক্তন ছাত্র সমিতি’। শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর বনানীতে সমিতির অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দায়িত্ব হস্তান্তর ও আহ্বায়ক কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ মাসুম আহমেদ (১৯৬৫)। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলেও ফোন কলে দায়িত্ব হস্তান্তরের সম্মতি দেন। শুরুতেই প্রয়াত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্মরণ করে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

গঠনতন্ত্র প্রণেতা মির্জা ফজলুল করিম বেগ (১৯৭২) সমিতি গঠনের ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান পান্না (১৯৭২) পুনর্মিলনী আয়োজন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেন। এনামুল আজিজ রুমী (১৯৭২) সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ও গঠনতন্ত্র রচনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

সভায় অগ্রজ সদস্যরা দিকনির্দেশনা দেন, ভবিষ্যৎ কমিটিতে অবশ্যই পাবনায় অবস্থানরত সাবেক শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি থাকতে হবে। পাশাপাশি ঢাকা ও পাবনায় নিয়মিত পুনর্মিলনী এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচি আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

নতুন আহ্বায়ক কমিটি

নতুন আহ্বায়ক কমিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন— আহ্বায়ক মোহাম্মদ হাবীব রশীদ এটম (১৯৮৫), যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. জহির বিশ্বাস (১৯৮৬), মেম্বার সেক্রেটারি সাজেদুর রহমান বুলবুল (১৯৯৬), যুগ্ম মেম্বার সেক্রেটারি মো. জাহিদুল আলম (২০০৭)। সদস্যরা হলেন— খালিদ মাহমুদ সেজান (১৯৮৬), শহিদুল্লাহ কায়ছার শাহিন (১৯৮৯), সাজ্জাদুল হক ফারুকী সোহেল (১৯৯১), ডা. রশীদুল হাসান মুকুল (১৯৯২), তৌহিদ আজিম চপল (১৯৯২), খান হাবিব মোস্তফা (১৯৯৭), শামস আহমেদ আয়াত (২০১২) ও জামিউল হাসান সোহান (২০২২)।

এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক (১৯৭২), সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ মাসুম আহমেদ (১৯৬৫), প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান পান্না (১৯৭২), আহ্বায়ক মোহাম্মদ হাবীব রশীদ এটম (১৯৮৫), যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. জহির বিশ্বাস (১৯৮৬) এবং সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান বুলবুল (১৯৯৬)।

আলোচনায় যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, যেখানে একাধিক সিনিয়র সদস্যের নাম আলোচনায় আসে। মাসিক নিউজলেটার প্রকাশ ও প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সদস্য সংগ্রহের জন্য ফর্ম প্রণয়ন ও গণমাধ্যমে প্রচারণার পরিকল্পনা করা হয়। সফল স্কলারদের নিয়ে অনলাইন সেশন আয়োজনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রতিবছর ইফতার মাহফিল আয়োজন এবং এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে অবস্থিত সমিতির স্থায়ী কার্যালয় সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বড় আয়োজনের ঘোষণা

সভায় গৃহীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো— ২০২৮ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর পাবনা জেলা স্কুলের ১৭৫ বছরপূর্তি উৎসব আয়োজন করা হবে। এই মহোৎসবকে সফল করার লক্ষ্যে এখন থেকেই সাবেক শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় একটি গেট টুগেদার অনুষ্ঠিত হবে।

সভা শেষে সভাপতি সৈয়দ মাসুম আহমেদ সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

 

/জিএম/এপিএইচ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই, ঢাকায় পৌঁছে মির্জা ফখরুল
নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই, ঢাকায় পৌঁছে মির্জা ফখরুল
প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম দেখতে কানাডা যাচ্ছেন সিইসি
প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম দেখতে কানাডা যাচ্ছেন সিইসি
পাবনা জেলা স্কুলের ১৭৫ বছরপূর্তি উৎসব, সাবেক ছাত্র সমিতির প্রস্তুতি শুরু
পাবনা জেলা স্কুলের ১৭৫ বছরপূর্তি উৎসব, সাবেক ছাত্র সমিতির প্রস্তুতি শুরু
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media