জুলাই মাসে ৪২৭ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৮০, শীর্ষে ঢাকা: বিআরটিএ

সারা দেশে জুলাই মাসে ৪২৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৮০ জন নিহত এবং ৫৪২ জন আহত হয়েছেন। এরমধ্যে দুর্ঘটনা, নিহত এবং আহতের সংখ্যায় শীর্ষে রয়েছে ঢাকা। ঢাকা বিভাগে ১১৩টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১০৩ জন এবং আহত ১৫১ জন।
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদের সই করা চলতি বছরের জুলাই মাসের সড়ক দুর্ঘটনার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান তুলে জানানো হয়, ঢাকা বিভাগে ১১৩টি দুর্ঘটনায় নিহত ১০৩ জন, আহত ১৫১ জন। চট্টগ্রাম বিভাগে ১০০টি দুর্ঘটনায় নিহত ৮৯ জন, আহত ৯২ জন। রাজশাহী বিভাগে ৪৯টি দুর্ঘটনায় নিহত ৫৩ জন, আহত ৪৫ জন। খুলনা বিভাগে ৪৪টি দুর্ঘটনায় নিহত ৪৩ জন, আহত ৫০ জন। বরিশাল বিভাগে ২৫টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৪ জন, আহত ৪৬ জন। সিলেট বিভাগে ৩০টি দুর্ঘটনায় নিহত ২৬ জন, আহত ৯৯ জন। রংপুর বিভাগে ৪৩টি দুর্ঘটনায় নিহত ৩৮ জন, আহত ৪৮ জন। ময়মনসিংহ বিভাগে ২৩টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৪ জন, আহত ১১ জন।
আরও জানানো হয়, জুলাই মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত যানবাহনের মধ্যে- মোটরকার/জিপ ১৭টি, বাস/মিনিবাস ১১৭টি, ট্রাক/কাভার্ডভ্যান ১৩৩টি, পিকআপ ৪০টি, মাইক্রোবাস ১৫টি, অ্যাম্বুলেন্স ১টি, মোটরসাইকেল ১১৬টি, ভ্যান ৯টি, ট্রাক্টর ৬টি, ইজিবাইক ১০টি, ব্যাটারিচালিত রিকশা ১৪টি, অটোরিকশা ৩৭টি ও অন্যান্য যানবাহন ১২৭টি। মোট ৬৪২টি যানবাহনে দুর্ঘটনা ঘটেছে।
এসব দুর্ঘটনায় মোট নিহত হয়েছেন ৩৮০ জন। এর মধ্যে- মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ৮৩ জন, অন্যান্য যানবাহনে ৮৫ জন, ট্রাক/কাভার্ডভ্যানে ৪৮ জন, বাস/মিনিবাসে ৪৭ জন, অটোরিকশায় ২৮ জন, মাইক্রোবাসে ১৯ জন, পিকআপে ১৮ জন, ভ্যানে ১৭ জন, ব্যাটারিচালিত রিকশায় ১৬ জন, ইজিবাইকে ১৫ জন, মোটরকার/জিপে ৩ জন এবং ট্রাক্টরে ১ জনের মৃত্যু হয়।