বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানি সিন্ডিকেটের প্রধান স্বপনের ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৪আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৪
স্বপনের মালিকানা ক্রোক করা সম্পত্তি

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানি সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন স্বপন ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

বুধবার (২০ আগস্ট) সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন এসব সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেন। সে অনুযায়ী সম্পত্তিগুলো ক্রোক করা হয়েছে।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্বপনের মালিকানা ক্রোক করা সম্পত্তি

তিনি জানান, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি পাঠানোর নামে সিন্ডিকেট করে ৮ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বাড়ি ও জমি ক্রয় করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন স্বপন। তিনি মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধে অভিযুক্ত।

তিনি আরও জানান, রুহুল আমিনের জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বনানী ও উত্তরা এলাকার সাতটি দলিলের মোট জমির পরিমাণ ২৩১ কাঠা। যার মূল্য ১৫ কোটি ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। এসব জমি ও বিভিন্ন অবকাঠামোসহ মোট ৫০০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে। 

এ সিন্ডিকেটের অপর সদস্যদের বিরুদ্ধে সিআইডির অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান জসীম উদ্দিন খান।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
সিআইডি
