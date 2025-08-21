সমিতির গ্রাহকদের ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা সিআইডির

প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আল আকাবা বহুমুখী সমবায় সমিতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খানের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্যাংকের চেয়ে উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় আল আকাবা বহুমুখী সমবায় সমিতির পরিচালকরা। পরে সেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে ২০ আগস্ট জামালপুরের মাদারগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে সিআইডি। জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানায় সমবায় অধিদফতরের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে গড়ে ওঠা এ সমিতির ব্যানারে পরিচালনা করা হয় ব্যাংকিং কার্যক্রম।
জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আল-আকাবা বহুমুখী সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে স্বল্প সময়ে অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে আকৃষ্ট করতো। ব্যাংকের চেয়ে বেশি হারে মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রায় ১৩ থেকে ১৪ হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে। প্রতি লাখে মাসে ১২শ’ থেকে ১৫শ’ টাকার মুনাফার কথা বলে অর্থ সংগ্রহ করে শুরুতে সীমিত পরিসরে লাভ প্রদান করলেও পরবর্তী সময়ে তা বন্ধ করে দিয়ে সমিতির মালিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস তালাবদ্ধ করে গা-ঢাকা দেন।