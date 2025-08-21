X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্ত্রীসহ সাবেক কর পরিদর্শকের বিরুদ্ধে দুদকের দুই মামলার সিদ্ধান্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৩
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

সাবেক কর পরিদর্শক মো. আব্দুল বারী ও তার স্ত্রী ফিরোজা বেগমের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে দুদকের কাছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এক ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

মো. আব্দুল বারীর বিরুদ্ধে ৯৬ লাখ ৬০ হাজার ৯৯৮ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ১৯ লাখ ৩২ হাজার ১৬৯ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য রয়েছে দুদকের কাছে। আর তার স্ত্রী ফিরোজা বেগমের বিরুদ্ধে যথাক্রমে অবৈধ উপায়ে অর্জিত ৩ কোটি ৩১ লাখ ৭ হাজার ৯৫০ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ৩ কোটি ৯২ লাখ ৩০ হাজার ২০৫ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

/জেইউ/আরকে/
বিষয়:
মামলাদুদক
সম্পর্কিত
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফের বিয়ে করায় সমাজচ্যুত, মেরে ভাঙা হলো হাত
সর্বশেষ খবর
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফের বিয়ে করায় সমাজচ্যুত, মেরে ভাঙা হলো হাত
স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফের বিয়ে করায় সমাজচ্যুত, মেরে ভাঙা হলো হাত
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media