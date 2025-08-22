ডাকসু নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, বৈধ প্রার্থী ৪৬২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচনে মোট ৫০৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর মধ্যে ৪৬২ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে গৃহীত হয়েছে। বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে ৪০২ জন ছাত্র এবং ৬০ জন ছাত্রী। অপরদিকে ৪৭ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এ তালিকা প্রকাশ করে ডাকসু নির্বাচন কমিশন। তালিকা অনুযায়ী, হল সংসদে ১ হাজার ১০৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ হাজার ১০৮ জনের মনোনয়ন বৈধ হয়েছে। মাত্র একজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। বাতিল হওয়া প্রার্থী আগামী ২৩ আগস্টের মধ্যে আপিল করতে পারবেন।
প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, এবার ডাকসুতে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৪৮ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ১৯ জন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ২৮ জন প্রার্থী বৈধ হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক পদে ১৫ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ১১ জন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে ৯ জন, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ১৩ জন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে ১১ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৫ জন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১৩ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১১ জন, কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ১১ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ১৫ জন, সাহিত্য সম্পাদক পদে ১৯ জন এবং সদস্য পদে ২১৫ জন প্রার্থী বৈধ হিসেবে গণ্য হয়েছেন।
হল সংসদে মোট পদ সংখ্যা ১৩টি। সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ছাড়াও সম্পাদক পদ ৬টি ও সদস্য পদ ৪টি।
প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন হলে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ৭০, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ৩১, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ৬২, জগন্নাথ হল ৫৯, ফজলুল হক মুসলিম হল ৬৪, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ৮১, রোকেয়া হল ৪৫, সূর্যসেন হল ৭৯, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ৬৫, শামসুন নাহার হল ৩৬, কবি জসীম উদ্দীন হল ৬৯, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ৭৮, শেখ মুজিবুর রহমান হল ৬৮, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ৩৬, অমর একুশে হল ৮১, কবি সুফিয়া কামাল হল ৪০, বিজয় একাত্তর হল ৭৭ এবং স্যার এ এফ রহমান হলে ৬৭ জন।
তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় আগামী ২৫ আগস্ট দুপুর ১টা পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ২৬ আগস্ট বিকাল ৪টায়।