২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে যুবকের মৃত্যু, হাসপাতালে মা-বাবা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৭আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৩
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিন জন দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে মেজবাহ উদ্দিন (২৮) নামে একজন মারা গেছেন। তার শরীরের ১০০ শতাংশ দগ্ধ হয়।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. সুলতান মাহমুদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বাকিদের অবস্থা সংকটাপন্ন।

দগ্ধরা হলেন— মোসলেম উদ্দিন (৬৫)। তার শরীরের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়। মোসলেমের স্ত্রী সালমা বেগম (৫০)। তার শরীরের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। মারা যাওয়া মেজবাহ এই দম্পত্তির সন্তান।

ওই পরিবারের সদস্য তাসনুভা তাবাসুম জানান, তাদের বাসার পাশে বিদ্যুতের একটি ট্রান্সফরমার রয়েছে। রাতে বৃষ্টির সময় ট্রান্সফরমারে স্পার্ক হয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঘরের ভেতরে এসে পড়ে। এতে ঘরে আগুন ধরে গেলে তিন জন দগ্ধ হন। পরে তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। সেখানে মেজবাহ মারা যান।

তিনি আরও জানান, বাসার পাশে সড়ক খননের কাজ চলছিল। সেখানে দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত গ্যাসের সংযোগও রয়েছে। এ কারণেও আগুন ছড়াতে পারে।

