X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে জুুলাই শহীদ ও আহতদের স্বজনদের বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:২০আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:২০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যরা

জুলাই আন্দোলনে শহীদদের খুনিদের জামিনের প্রতিবাদ এবং আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ইসলাম ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপদেষ্টা খোদাবক্স চৌধুরীর পদত্যাগ দাবিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যরা। তবে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ।

রবিবার (২৪ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১১টায় শুরু হওয়া কর্মসূচিতে শহীদ ও আহতদের ছবি সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানার-ফেস্টুন ও প্লেকার্ড নিয়ে অংশগ্রহণ করেন স্বজনরা।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে শহীদ ইমাম হাসান তায়িমের বড় ভাই রবিউল হাসানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শহীদ ও আহতদের স্বজনরা। 

তারা অভিযোগ করেন, চিহ্নিত খুনিদের জামিন হলেও আইন উপদেষ্টা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিবাদ করতে গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপদেষ্টার নির্দেশে পুলিশ আমাদের ওপর হামলা করেছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে জানান তারা।

 

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
বিক্ষোভসচিবালয়আইন মন্ত্রণালয়মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়আসিফ নজরুলজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড
সম্পর্কিত
জাবির সাবেক শিক্ষক জনি কারাগারে
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশের গেজেট প্রকাশশহীদ পরিবার পাবে ৩০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র ও মাসিক ২০ হাজার ভাতা
সর্বশেষ খবর
লুট হওয়া পাথর ফেরত দিতে তিন দিনের আলটিমেটাম
লুট হওয়া পাথর ফেরত দিতে তিন দিনের আলটিমেটাম
গাজার শিশুদের জন্য মেলানিয়ার কাছে তুরস্কের ফার্স্ট লেডির আবেদন
গাজার শিশুদের জন্য মেলানিয়ার কাছে তুরস্কের ফার্স্ট লেডির আবেদন
রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু আজ
রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু আজ
মেসি নেই, জেতেনি মায়ামি
মেসি নেই, জেতেনি মায়ামি
সর্বাধিক পঠিত
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media