আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে জুুলাই শহীদ ও আহতদের স্বজনদের বিক্ষোভ

জুলাই আন্দোলনে শহীদদের খুনিদের জামিনের প্রতিবাদ এবং আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ইসলাম ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপদেষ্টা খোদাবক্স চৌধুরীর পদত্যাগ দাবিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যরা। তবে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ।
রবিবার (২৪ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১১টায় শুরু হওয়া কর্মসূচিতে শহীদ ও আহতদের ছবি সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানার-ফেস্টুন ও প্লেকার্ড নিয়ে অংশগ্রহণ করেন স্বজনরা।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে শহীদ ইমাম হাসান তায়িমের বড় ভাই রবিউল হাসানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শহীদ ও আহতদের স্বজনরা।
তারা অভিযোগ করেন, চিহ্নিত খুনিদের জামিন হলেও আইন উপদেষ্টা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিবাদ করতে গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপদেষ্টার নির্দেশে পুলিশ আমাদের ওপর হামলা করেছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে জানান তারা।