X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ও সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটির দাবি ডিআরইউ’র

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৪আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৪
ডিআরইউ'র লোগো

দ্রুত নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।

রবিবার (২৪ আগস্ট) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সভাপতি আবু সালেহ আকন এবং সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল এক বিবৃতিতে এই দাবি জানান। 

বিবৃতিতে বলা হয়, অনেক প্রতিষ্ঠান ঠিক মতো বেতন দিচ্ছে না। সাংবাদিকদের কোনও বেতন কাঠামো নেই। দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও কার্যত তা হচ্ছে না। অথচ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যায় বেড়েই চলেছে। আর তাই বর্তমান সরকারকে দ্রুত নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সঙ্গে সংবাদপত্র, অনলাইন, টেলিভিশন, রেডিও এবং মাল্টিমিডিয়ার জন্য অভিন্ন ওয়েজ বোর্ড করতে হবে। 

ডিআরইউ নেতারা জানান, একজন সাংবাদিক সকাল ৮টায় বাসা থেকে বের হয়ে রাত ১১টায় বাসায় ফেরেন। অনেক প্রতিষ্ঠানে বলা হয় সাংবাদিকদের ৮ ঘণ্টা বলতে কোনও ডিউটি নেই। সাংবাদিকদের ডিউটি সারাদিন। সাংবাদিকরা কী শ্রম আইনেও পড়ে না। তাহলে কেন সাংবাদিকদের এভাবে খাটানো হচ্ছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সপ্তাহে ২ দিন ছুটি ভোগ করে, অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও ২ দিন ছুটির ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সাংবাদিকদের কাজের কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিন সাপ্তাহিক ছুটিও পান না। এতে তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক চাপ বাড়ছে। অবিলম্বে সাংবাদিকদের সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন নির্ধারণ করার দাবি জানান নেতারা।

চাইলেই সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট কারণ এবং ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী সব ধরনের সুবিধাদি দেওয়া ছাড়া কোনোভাবেই সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতি করা যাবে না বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে ১ জুলাই ২০২৫ থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০ শতাংশ বেতন কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তাদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের ৫ শতাংশের সঙ্গে আরও ৫ শতাংশ অতিরিক্ত বৃদ্ধি। এর পাশাপাশি, সরকারি চাকরিজীবীদের বিশেষ সুবিধা বা ভাতা (বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম গ্রেডের জন্য) ১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে এবং পেনশনভোগীদের জন্য এটি ৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫০ টাকা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির জন্য সাবেক অর্থ সচিব জাকির আহমেদ খানকে সভাপতি করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় বেতন কমিশন ২০২৫ গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। অথচ সাংবাদিকদের জন্য নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম ওয়েজ বোর্ড গঠন দীর্ঘদিন থেকে ঝুলে আছে।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
সাংবাদিকঅনলাইনসংবাদপত্রডিআরইউ
সম্পর্কিত
দুঃখ-কষ্ট ও হতাশা নিয়েই চলে গেলেন বিভুরঞ্জন
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মেলেনি আঘাতের চিহ্ন
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সর্বশেষ খবর
সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার আরও ১৫৮৬
সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার আরও ১৫৮৬
যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গুনতে হবে বাড়তি ৩০ হাজার টাকা
যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গুনতে হবে বাড়তি ৩০ হাজার টাকা
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ৬ সেপ্টেম্বর
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ৬ সেপ্টেম্বর
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media