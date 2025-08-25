X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
পুলিশের শীর্ষ ৫২ কর্মকর্তাকে রদবদল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৩
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ সুপার থেকে পুলিশের অতিরিক্ত আইজি পদমর্যাদার ৫২ কর্মকর্তাকে রদবদল করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) একাধিক প্রজ্ঞাপনে তাদের বদলি ও পদায়নের আদেশ জারি করা হয়। 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এসব প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর করা হবে।

একটি প্রজ্ঞাপনে ১৪ জন এবং অপর এক প্রজ্ঞাপনে ৮ জন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়। আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ১২ ডিআইজিকে রদবদলের আদেশ জারি করা হয়। অপর এক প্রজ্ঞাপনে অতিরিক্ত আইজিপি পদমর্যাদার ১৮ কর্মকর্তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বদলি ও পদায়ন করা হয়। আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ৮ জন অতিরিক্ত ডিআইজিকে বদলি ও পদায়ন করা হয়।

 

বিষয়:
পুলিশস্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়প্রজ্ঞাপনবদলি
