পুলিশের শীর্ষ ৫২ কর্মকর্তাকে রদবদল

পুলিশ সুপার থেকে পুলিশের অতিরিক্ত আইজি পদমর্যাদার ৫২ কর্মকর্তাকে রদবদল করা হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) একাধিক প্রজ্ঞাপনে তাদের বদলি ও পদায়নের আদেশ জারি করা হয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এসব প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর করা হবে।
একটি প্রজ্ঞাপনে ১৪ জন এবং অপর এক প্রজ্ঞাপনে ৮ জন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়। আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ১২ ডিআইজিকে রদবদলের আদেশ জারি করা হয়। অপর এক প্রজ্ঞাপনে অতিরিক্ত আইজিপি পদমর্যাদার ১৮ কর্মকর্তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বদলি ও পদায়ন করা হয়। আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ৮ জন অতিরিক্ত ডিআইজিকে বদলি ও পদায়ন করা হয়।