X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গুলশান এলাকায় অবৈধ সিসা লাউঞ্জ-মাদক বার বন্ধ চেয়ে আইনি নোটিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৬আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৬
আইনি নোটিশ (প্রতীকী ছবি)

গুলশান এলাকায় অনুমোদনবিহীন সিসা লাউঞ্জ পরিচালনা, মাদক ও অন্যান্য অবৈধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব ও ডিএমপি কমিশনারকে এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ন্যাশনাল ল’ ইয়ার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মাদকবিরোধী আইনজীবী জোটের সদস্য অ্যাডভোকেট এস এম জুলফিকার আলী জুনু এ নোটিশ পাঠান। 

নোটিশে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীর অভিজাত এলাকা গুলশানে অনুমোদনবিহীন একাধিক সিসা লাউঞ্জ পরিচালিত হচ্ছে। এসব লাউঞ্জে কেবল সিসা ধূমপানই নয়, বরং বিভিন্ন অবৈধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, যা যুব সমাজকে ধ্বংস করছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, কিশোর-যুবকদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি (অপরাধ, সহিংসতা ও সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি) ঘটছে। আইন অনুযায়ী এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণ অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

নোটিশে আরও বলা হয়েছে, অবিলম্বে গুলশান-বনানী এলাকায় পরিচালিত সব অনুমোদনবিহীন সিসা লাউঞ্জ বন্ধ করতে হবে। এসব লাউঞ্জে সংঘটিত সব অবৈধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত মালিক, ব্যবস্থাপক ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধে কঠোর নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায়, জনস্বার্থে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

/বিআই/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতআইনি নোটিশমাদক দ্রব্য
সম্পর্কিত
স্ত্রী-সন্তানসহ হোটেলে প্রবাসীর মৃত্যু: চাচা রফিকুল রিমান্ডে
গাঁজা নিয়ে কারাগারে প্রবেশকালে কর্মচারী আটক
জাবির সাবেক সহকারী প্রক্টর জনি রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
মাছের তেল বা ওমেগা-৩ এর উপকারিতা সম্পর্কে জানেন?
মাছের তেল বা ওমেগা-৩ এর উপকারিতা সম্পর্কে জানেন?
১৮ কোটি টাকায় সারাদেশে ফুটবল জাগানোর পরিকল্পনা 
১৮ কোটি টাকায় সারাদেশে ফুটবল জাগানোর পরিকল্পনা 
সরকারের ভেতরে ছোট ছোট সরকার ভেঙে দিতে হবে: সাইফুল হক
সরকারের ভেতরে ছোট ছোট সরকার ভেঙে দিতে হবে: সাইফুল হক
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে নবম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ মঙ্গলবার
জুলাই গণহত্যাশেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে নবম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ মঙ্গলবার
সর্বাধিক পঠিত
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media