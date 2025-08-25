গুলশান এলাকায় অবৈধ সিসা লাউঞ্জ-মাদক বার বন্ধ চেয়ে আইনি নোটিশ

গুলশান এলাকায় অনুমোদনবিহীন সিসা লাউঞ্জ পরিচালনা, মাদক ও অন্যান্য অবৈধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব ও ডিএমপি কমিশনারকে এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) ন্যাশনাল ল’ ইয়ার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মাদকবিরোধী আইনজীবী জোটের সদস্য অ্যাডভোকেট এস এম জুলফিকার আলী জুনু এ নোটিশ পাঠান।
নোটিশে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীর অভিজাত এলাকা গুলশানে অনুমোদনবিহীন একাধিক সিসা লাউঞ্জ পরিচালিত হচ্ছে। এসব লাউঞ্জে কেবল সিসা ধূমপানই নয়, বরং বিভিন্ন অবৈধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, যা যুব সমাজকে ধ্বংস করছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, কিশোর-যুবকদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি (অপরাধ, সহিংসতা ও সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি) ঘটছে। আইন অনুযায়ী এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণ অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, অবিলম্বে গুলশান-বনানী এলাকায় পরিচালিত সব অনুমোদনবিহীন সিসা লাউঞ্জ বন্ধ করতে হবে। এসব লাউঞ্জে সংঘটিত সব অবৈধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত মালিক, ব্যবস্থাপক ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধে কঠোর নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায়, জনস্বার্থে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।