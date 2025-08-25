নোমান গ্রুপ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

জ্ঞাত আয়ের বাইরে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে নোমান গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (২৫ আগস্ট) দুদকের ঢাকা-১ কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের দায়ের করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ।
এজাহারে বলা হয়েছে, নুরুল ইসলাম ১৮ কোটি ৯৮ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। তার নামে গুলশান আবাসিক এলাকায় একটি বাড়ির অর্ধেক অংশ, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সাতটি প্লটসহ ২৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে।
এছাড়া মো. নুরুল ইসলামের নামে ডাচ বাংলা ব্যাংকের শেয়ার ৮ কোটি ৩০ লাখ টাকার বেশি ও নোমান গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ২৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকার বেশি মূল্যের। সব মিলিয়ে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬২ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে প্রায় ১৯ কোটি টাকার সম্পদ জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে দুদকের অভিযোগ।