X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কাওরান বাজারে এডিসিকে ছুরিকাঘাত করা ছিনতাইকারী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৯আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮
গ্রেফতারকৃত ছিনতাইকারী মো. রিপন

রাজধানীর কাওরান বাজারে পুলিশের এক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারকে (এডিসি) ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া এক ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তার নাম মো. রিপন (৩০)।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে কাওরান বাজার এলাকায় ডিবি-তেজগাঁও বিভাগের একটি দল তাকে আটক করে।

ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ১২ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সোনারগাঁও ক্রসিং এলাকায় দায়িত্বরত পুলিশ সার্জেন্ট এক ছিনতাইকারীকে সন্দেহ করলে সে দৌড়ে কাওরান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ দিয়ে পালিয়ে যায়।

সে সময় ওই এলাকায় গাড়িতে যাচ্ছিলেন ডিএমপির প্রটেকশন বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (বঙ্গভবন নিরাপত্তা) মো. সুমন রেজা। ছিনতাইকারীকে পালাতে দেখে তিনি গাড়ি থেকে নেমে আটকানোর চেষ্টা করলে রিপনের হাতে থাকা ছুরি দিয়ে এডিসি সুমন রেজাকে আঘাত করে। এতে তার ডান হাত গভীরভাবে কেটে যায়। এরপর ছিনতাইকারী দ্রুত পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর তেজগাঁও থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। গ্রেফতারকৃত রিপনের বিরুদ্ধে এর আগেও তেজগাঁও থানায় চারটি মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

/এবি/আরআইজে/এমওএফ/
বিষয়:
আদালতগ্রেফতারছিনতাইছিনতাইকারী
সম্পর্কিত
সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার
গুলশান এলাকায় অবৈধ সিসা লাউঞ্জ-মাদক বার বন্ধ চেয়ে আইনি নোটিশ
স্ত্রী-সন্তানসহ হোটেলে প্রবাসীর মৃত্যু: চাচা রফিকুল রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামে নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা
পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বিশ্বকে কাছে টানছে রাশিয়া
পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বিশ্বকে কাছে টানছে রাশিয়া
নোমান গ্রুপ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
নোমান গ্রুপ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media