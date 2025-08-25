কাওরান বাজারে এডিসিকে ছুরিকাঘাত করা ছিনতাইকারী গ্রেফতার

রাজধানীর কাওরান বাজারে পুলিশের এক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারকে (এডিসি) ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া এক ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তার নাম মো. রিপন (৩০)।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে কাওরান বাজার এলাকায় ডিবি-তেজগাঁও বিভাগের একটি দল তাকে আটক করে।
ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ১২ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সোনারগাঁও ক্রসিং এলাকায় দায়িত্বরত পুলিশ সার্জেন্ট এক ছিনতাইকারীকে সন্দেহ করলে সে দৌড়ে কাওরান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ দিয়ে পালিয়ে যায়।
সে সময় ওই এলাকায় গাড়িতে যাচ্ছিলেন ডিএমপির প্রটেকশন বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (বঙ্গভবন নিরাপত্তা) মো. সুমন রেজা। ছিনতাইকারীকে পালাতে দেখে তিনি গাড়ি থেকে নেমে আটকানোর চেষ্টা করলে রিপনের হাতে থাকা ছুরি দিয়ে এডিসি সুমন রেজাকে আঘাত করে। এতে তার ডান হাত গভীরভাবে কেটে যায়। এরপর ছিনতাইকারী দ্রুত পালিয়ে যায়।
এ ঘটনার পর তেজগাঁও থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। গ্রেফতারকৃত রিপনের বিরুদ্ধে এর আগেও তেজগাঁও থানায় চারটি মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।