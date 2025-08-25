X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বিক্ষোভের জেরে আটক ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৩আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৩
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সামনে বিক্ষোভ (ছবি: সংগৃহীত)

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সামনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কতিপয় সমর্থক বিক্ষোভ করে। সোমবার (২৫ আগস্ট) তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম কনস্যুলেটে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অবস্থান করছিলেন। 

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কনস্যুলেটে কর্মরত একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘বিক্ষোভকারীরা কনস্যুলেট বিল্ডিংয়ের সম্পত্তির ক্ষতি করেছে। আমরা পুলিশে খবর দেওয়ার পরে দুই জনকে আটক করা হয়েছে।’

তিনি জানান, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে আলাপ করে এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

এদিকে মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিক ফজল আনসারি এক ফেসবুক পোস্টে জানান, নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কতিপয় দুষ্কৃতকারী হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে। 

পোস্টে তিনি বলেন, ‘অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। আমি বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের সহকর্মীরা বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। বিদেশে অবস্থিত সকল মিশন ও দূতাবাসকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্বাগতিক দেশের দায়িত্ব। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম বৃহৎ অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে, বাংলাদেশের পতিত স্বৈরশাসকের সমর্থকদের এমন ন্যাক্কারজনক হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে আমার সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় যেকোনও সহযোগিতা প্রদানে আমি প্রস্তুত।’

/এসএসজেড/আরআইজে/
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
