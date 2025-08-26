X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
‘কক্সবাজারবাসী আর রোহিঙ্গাদের ভার নিতে পারবে না’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:২৫আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:২৫
‘বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা: মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং টেকসই সমাধানের দিকে পদক্ষেপ’ শীর্ষক সেমিনার

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ এবং কক্সবাজারবাসী নতুন করে আর কোনও রোহিঙ্গার ভার নিতে পারবে না বলে মত দিয়েছেন কক্সবাজারে স্থানীয়-জাতীয় সংস্থা এবং মানবিককর্মীরা। রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান হিসেবে প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দিয়েছেন তারা।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ৮ম রোহিঙ্গা বার্ষিকী উপলক্ষে কোস্ট ফাউন্ডেশন এবং সিসিএনএফ আয়োজিত ‘বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা: মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং টেকসই সমাধানের দিকে পদক্ষেপ’ শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এমন মত দেন। সেমিনারটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ ও সহকারী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম।

হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্সের সহকারী পরিচালক মো. শাহিনুর ইসলাম অধিবেশনের মূল নোট উপস্থাপন করেন। তিনি দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকট এবং সম্ভাব্য টেকসই সমাধান উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ উখিয়া এবং টেকনাফে প্রায় ১১ লাখ ৪৮ হাজার ৫২৯ জন রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল এবং সাম্প্রতিক তহবিল হ্রাসের কারণে মানবিক সংস্থাগুলো সহায়তা হ্রাস করতে বাধ্য হচ্ছে। সুপারিশগুলোতে তিনি বলেন, সরকারকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা উচিত এবং কোনও দায়মুক্তি দেওয়া উচিত নয়।

এতে বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ফোরামের গওহার নঈম ওয়ারা, কক্সবাজারের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অ্যাডভোকেট সাকি এ কাউসার, হোয়াইকং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর আহমদ আনোয়ারী, পালংখালি ইউনিয়নের মোজাফফর আহমেদ, ইমাম খাইর, আব্দুর রহমান হাশেমী, সেভ দ্য কক্সবাজারের চেয়্যারমান তৌহিদ বেলাল, এনজিও প্লাটফর্মের আমির হোসেন, সুকর্ণা আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

/আরআইজে/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকটসেমিনার
