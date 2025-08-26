X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি

শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় দ্বিতীয় দিনে সাক্ষ্য দেবেন ৫ জন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৭আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৭
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার দুই সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যান্য আসামিদের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় দ্বিতীয় দিনে ৫ জন সাক্ষ্য দেবেন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে পৃথক তিন মামলায় এসব সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দি দেবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষীরা আদালতে হাজির হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হবে। 

দুদক প্রসিকিউটর খান মো. মঈনুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রথমে শেখ হাসিনার মামলায় ৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরপর জয় ও পুতুলের মামলায় ওই ৫ জন ব্যক্তিই সাক্ষ্য দেবেন। 

সাক্ষীরা হলেন, দুদকের উপ-পরিচালক (এস্টেট ও ভুমি-৩) মো. মাহবুবাহ রহমান, সহকারী পরিচালক  (এস্টেট ও ভুমি-৩) অসীম শীল, উল্লাস চৌধুরী, ধীরাজ চন্দ্র বর্মন ও গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আক্তার জাহান।

এর আগে, গত ১১ আগস্ট দুদকের পৃথক তিন মামলার বাদীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করেন আদালত।  

গত ৩১ জুলাই এই মামলায় চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন একই আদালত। ওইদিন আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পৃথক তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১২ জন, সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। 

গত ২০ জুলাই ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ ও ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ আদালতে তিনটি করে মোট ৬টি মামলা বিচারের জন্য পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত। 

মামলার অপর আসামিদের মধ্যে রয়েছে, শেখ রেহানা ও তার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব শহীদ উল্লা খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী ওয়াছি উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) কবির আল আসাদ, সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) নুরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপ-পরিচালক হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন।

প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারিতে পৃথক ৬ মামলা দায়ের করে দুদক। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও অপর মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকসহ আরও অনেকের আসামি করা হয়।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
শেখ হাসিনাআদালতদুদকসজীব ওয়াজেদ জয়শেখ রেহানাসায়মা ওয়াজেদ
সম্পর্কিত
সেদিন আমি জরুরি বিভাগে এসে একটি ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাই: ট্রাইব্যুনালে ডা. নীলার জবানবন্দি
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ও অবস্থান জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ২৫ ‘বিচারপতি’র শপথ আজ
সর্বশেষ খবর
তারেক রহমানের সঙ্গে ‘মনে রাখার মতো’ বৈঠক করেছেন খন্দকার মোশাররফ
তারেক রহমানের সঙ্গে ‘মনে রাখার মতো’ বৈঠক করেছেন খন্দকার মোশাররফ
বাংলাদেশ সফরে এবার ডাচ দলে নতুন মুখ এক ১৭ বছর বয়সী
বাংলাদেশ সফরে এবার ডাচ দলে নতুন মুখ এক ১৭ বছর বয়সী
ডাকসু নির্বাচন: আজ থেকে প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু
ডাকসু নির্বাচন: আজ থেকে প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু
ধাপে ধাপে নো মেকআপ লুক আনবেন যেভাবে
ধাপে ধাপে নো মেকআপ লুক আনবেন যেভাবে
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
‘শুধু বলুক সন্তানরা জীবিত নাকি মারা গেছে’, সেই ১৮২ জন কোথায়?
গাজী টায়ার কারখানায় আগুন‘শুধু বলুক সন্তানরা জীবিত নাকি মারা গেছে’, সেই ১৮২ জন কোথায়?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media