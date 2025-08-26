X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
শহিদ মিনারে ফুলবাড়ী আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 

ঢাবি প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭
জাতীয় ফুলবাড়ী দিবসে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন

২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে ব্রিটিশ কোম্পানি এশিয়া এনার্জির এবং গ্যাস উত্তোলনের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর তীব্র আন্দোলনে তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) সদস্যদের গুলিতে মারা যাওয়া শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাম সংগঠনগুলো।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) জাতীয় ফুলবাড়ী দিবসে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সিপিবি নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্সসহ গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো।

এসময় জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (২ অংশ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট (দুই অংশ)সহ একাধিক ছাত্র সংগঠন ও কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সিপিবির পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভ্যুত্থানের ১৯ বছর পেরিয়ে গেলেও ফুলবাড়ী চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। এশিয়া এনার্জি নানাভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ষড়যন্ত্র থামেনি। বরং নতুন করে ষড়যন্ত্র করছে। তাই দেশের জাতীয় সম্পদ রক্ষা, দেশকে সাম্রাজ্যবাদের ছোবল থেকে মুক্ত রাখতে এই মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে।

এছাড়া একটি ভিডিও বার্তায় অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেছেন, এখনও এশিয়া এনার্জি কোম্পানি জিএসএম নামে পরিচিত দেশে-বিদেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বেআইনিভাবে ফুলবাড়ী প্রকল্প দেখিয়ে শেয়ার বাজারে টাকা তুলছে, ফুলবাড়ী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চালাচ্ছে, এখনও দেশে প্রাণবিনাশী প্রকল্প হচ্ছে।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
শহীদ মিনার
