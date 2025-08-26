X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ নৌপথ খননে ব্যয় বাড়লো ১২ কোটি টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রাম
‘বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ১২ কোটি টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। 
 
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অর্থ উপিদেষ্টা বিদেশ থেকে বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন।
 
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএর বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি প্যাকেজের ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছেন।
 
প্রকল্পটির মূল চুক্তিমূল্য ৮২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। নতুন করে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৬৯ হাজার ৫৪৫ টাকা। এতে সংশোধিত চুক্তিমূল্য বেড়ে হয়েছে ৯৪ কোটি ৪৩ লাখ ৬৯ হাজার ৫৪৫ টাকা।
/এসআই/আরআইজে/
বিষয়:
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদঅর্থ উপদেষ্টা
