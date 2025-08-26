X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন ১৮০ পুলিশ সদস্য

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৯
এই কন্টিনজেন্টের নেতৃত্বে রয়েছেন পুলিশ সুপার জান্নাত আফরোজ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কঙ্গো গেছেন পুলিশের ১৮০ সদস্য। এরমধ্যে নারী সদস্য রয়েছেন ৭০ জন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পৌনে ১টায় তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন।

পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইনের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ পুলিশের ১৮০ সদস্যের একটি ফরমড পুলিশ ইউনিট ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদানের উদ্দেশে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকা ত্যাগ করেন। এই কন্টিনজেন্টের নেতৃত্বে রয়েছেন পুলিশ সুপার জান্নাত আফরোজ।

বিমানবন্দরে অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন্স) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম, ডিআইজি (অপারেশন্স) মো. রেজাউল করিম এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ইউএন অপারেশন্স উইংয়ের কর্মকর্তারা মিশনগামী শান্তিরক্ষীদের বিদায় জানান।

বাংলাদেশ পুলিশের ফরমড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) ২০০৫ সাল থেকে এবং নারী কন্টিনজেন্ট ২০১১ সাল থেকে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের পদযাত্রা শুরু হয় ১৯৮৯ সালে, নামিবিয়া মিশনে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের ২১৫ জন সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে এফপিইউ মিশনে ১৭৮ জন এবং ইন্ডিভিজুয়াল পুলিশ অফিসার (আইপিও) ৩৭ জন। বাংলাদেশ পুলিশের ৭৫ জন নারী পুলিশ সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন। তন্মধ্যে এফপিইউ মিশনে ৬৮ জন এবং ইন্ডিভিজুয়াল পুলিশ অফিসার (আইপিও) পদে ৭ জন। 

বাংলাদেশ পুলিশের ২১ হাজার ৮১৬ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ২৪ জন সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

জাতিসংঘের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ পুলিশের অনন্য অবদান বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

/জেইউ/আরআইজে/
বিষয়:
পুলিশজাতিসংঘজাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন
সম্পর্কিত
কমলাপুর রেলস্টেশনে সাবেক প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, প্রেমিক আটক
গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জাতিসংঘের
৭ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার
সর্বশেষ খবর
ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনই শিবিরের ব্যানার ভাঙচুর
ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনই শিবিরের ব্যানার ভাঙচুর
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media