মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক পরিবেশমন্ত্রী ও প্রধান বন সংরক্ষকের দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৮আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৮
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, তার ছেলে জাকির হোসেন জুমন এবং প্রধান বন সংরক্ষক আমির হোসেনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকালে এক ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

আক্তার হোসেন জানান, সাবেক বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পোস্টিং বাণিজ্য ও সিন্ডিকেটেসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তাদের অভিযোগ অনুসন্ধানে কমিশন একটি টিম গঠন করেছে। উপ-পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন ও সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত দুদকের টিম অভিযোগটি অনুসন্ধান শুরু করেছেন। এরইমধ্যে বিভিন্ন দফতরে তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর তথ্য চেয়ে দুদক থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। 

চিঠিতে প্রধান বন সংরক্ষকসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার চাকরির সময়ে রেঞ্জ, পোস্টিং, পদায়নের অফিস আদেশের কপি এবং বিভিন্ন কার্যালয়ে দুই বছরের অধিক সময় ধরে কর্মরত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর, স্থায়ী ঠিকানা চাওয়া হয়েছে। এছাড়া বদলি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগীয় তদন্ত হয়ে থাকলে তার সত্যায়িত কপিও চাওয়া হয়েছে।

বিষয়:
দুদকদুর্নীতি
