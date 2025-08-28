X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পেলেন লিয়াকত আলী মোল্লা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৬আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৬
লিয়াকত আলী মোল্লা (ছবি: সংগৃহীত)

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. লিয়াকত আলী মোল্লা আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের চলতি দায়িত্ব পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন -২) মো. আজিজুল হক সই করা এক অফিস আদেশের মাধ্যমে এ দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত আদেশে বলা হয়েছে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. লিয়াকত আলী মোল্লাকে আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

এর আগে, গত ২৫ আগস্ট আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) শেখ আবু তাহেরসহ ২৫ জনকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। যার ফলে পদটি শূন্য হয় এবং সে পদে মো. লিয়াকত আলী মোল্লাকে দায়িত্বভার অর্পণ করা হলো।

/বিআই/আরআইজে/
বিষয়:
সচিবালয়আইন মন্ত্রণালয়
দুই দফায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ২০ দিন করে বিরতি
স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া: মিডিয়া সেল
শুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজন পুলিশ হেফাজতে
