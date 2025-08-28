আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পেলেন লিয়াকত আলী মোল্লা

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. লিয়াকত আলী মোল্লা আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের চলতি দায়িত্ব পেয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন -২) মো. আজিজুল হক সই করা এক অফিস আদেশের মাধ্যমে এ দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে।
এ সংক্রান্ত আদেশে বলা হয়েছে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. লিয়াকত আলী মোল্লাকে আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হলো।
এর আগে, গত ২৫ আগস্ট আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) শেখ আবু তাহেরসহ ২৫ জনকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। যার ফলে পদটি শূন্য হয় এবং সে পদে মো. লিয়াকত আলী মোল্লাকে দায়িত্বভার অর্পণ করা হলো।