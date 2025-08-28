X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫১
লতিফ সিদ্দিকী (ছবি: সংগৃহীত)

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জনসহ ১৬ জনকে গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। 

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত সোয়া ১১টার দিকে বাংলা ট্রিবিউনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন অ্যান্ড গোয়েন্দা-দক্ষিণ) মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম। 

তিনি বলেন, ‘সকালে ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটির ঘটনায় (ডিআরইউ) শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলায় প্রক্রিয়াধীন। সেই মামলায় সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জনসহ ১৬ জনকে গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে।’ 

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘মঞ্চ ৭১’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজন নেতাকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর আগে এ দিন সকালে ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ‘মঞ্চ ৭১’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একদল লোক লতিফ সিদ্দিকীকে ঘিরে ধরে স্লোগান দিতে থাকে। তারা তাকে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ করে।

