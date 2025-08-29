X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরের ওপর আঘাত ন্যক্কারজনক ঘটনা: প্রেস সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৭আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:০২
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রেস সচিব শফিকুল আলম

প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘নুরের ওপর আঘাত খুবই ন্যক্কারজনক ঘটনা। আমরা এটার নিন্দা করি। এই পুরো জিনিসটা আমরা তদন্ত করবো।’

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নুরুল হক নুরকে দেখে এসে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান প্রেস সচিব।

শফিকুল আলম বলেন, ‘আমি জরুরি বিভাগের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছি। নুরের নাকে এবং চোখের পাশে আঘাত পেয়েছে। ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছে এবং উনি সেমি-কনশাস অবস্থায় আছেন। চিকিৎসকরা তাকে আইসিইউতে নিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখবেন। আরও কিছু কিছু টেস্ট আছে সেগুলো করবেন।’

/এসও/কেএইচটি/
বিষয়:
নুরুল হক নুরপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পর্কিত
ঢাকা মেডিক্যালে আইন উপদেষ্টাকে ঘিরে রেখেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা
তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের আলটিমেটাম ফারুক হাসানের
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে নুরের ওপর হামলা: মামুনুল হক
সর্বশেষ খবর
ঢাকা মেডিক্যালে আইন উপদেষ্টাকে ঘিরে রেখেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা
ঢাকা মেডিক্যালে আইন উপদেষ্টাকে ঘিরে রেখেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা
তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের আলটিমেটাম ফারুক হাসানের
তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের আলটিমেটাম ফারুক হাসানের
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
সর্বাধিক পঠিত
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media