শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৮আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:৪১
আসিফ নজরুল ও হাসনাত আব্দুল্লাহ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই নিন্দা জানান। 

সেখান তিনি উল্লেখ করেন, ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের ফেসবুক পোস্টে এক কমেন্টে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ। কমেন্টে তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিবাদের কাজ আপনার? ভণ্ডামি বাদ দেন স্যার। যেই জন্য বসানো হয়েছে, সেটা না করে কী কী করছেন। এসবের হিসাব দিতে হবে। কে কোথায় কীভাবে কোন কাজে বাধা দিয়েছে এসব খবর আমাদের কাছে আছে। এসব প্রতিবাদের ভং না ধরে কাজটা করেন।

 

আসিফ নজরুলহাসনাত আব্দুল্লাহ
ঢাকা মেডিক্যালে আইন উপদেষ্টাকে ঘিরে রেখেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা
তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের আলটিমেটাম ফারুক হাসানের
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
নুরের ওপর আঘাত ন্যক্কারজনক ঘটনা: প্রেস সচিব
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
