রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
ভোটকেন্দ্র মেরামত ও সংস্কারে লাগবে ১১০ কোটি টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৩আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৩
নির্বাচন কমিশনের লোগো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহার অনুপযোগী ভোটকেন্দ্র মেরামত ও সংস্কারে ১১০ কোটি টাকা লাগবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর।

রবিবার (৩১ আগস্ট) নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানান গেছে।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে ভোটকেন্দ্র সংস্কার করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হলে জবাবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর এমন তথ্য জানিয়েছে।

অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী আলতাফ হোসেনের তৈরি করা ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্র হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেরামত ও সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন, এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৪৯০টি এবং ওই ভোটকেন্দ্রগুলো মেরামতের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত চাহিদার পরিমাণ ৩৩ কোটি ৭৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকা এবং যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রয়োজন, সেরকম ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৫৫৯টি। এসব সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত চাহিদার পরিমাণ ৭৬ কোটি ৪৮ লাখ ৪৯ হাজার টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহহার করা হবে, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মেরামত ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ১১০ কোটি ২৭ লাখ টাকা প্রয়োজন।

অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আলতাফ হোসেন সম্প্রতি ওই পরিমাণ বরাদ্দ দিতে শিক্ষা সচিবকে চিঠি দিয়েছেন, যার অনুলিপি নির্বাচন কমিশনকেও দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ব্যবহার উপযোগী করতে নিজ খরচে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র মেরামত করতে মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছিল ইসি।

 

ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
সীমান্তে গুলিতে নিহত যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়নি বিএসএফ
দেশে ভোটার এখন ১২ কোটি ৬৩ লাখ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
