অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঐক্য পরিষদের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০৭আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০৭
চিত্ত রঞ্জন দত্ত, ভদন্ত বোধিপ্রিয় মহাথেরা, মিঃ টি রোজারিও স্মরণে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভা

মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতিকে ধারণ করে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ভিত্তিতে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই লড়াইয়ে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মেজর জেনারেল চিত্ত রঞ্জন দত্ত, ভদন্ত বোধিপ্রিয় মহাথেরা, মিঃ টি রোজারিও স্মরণে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

রবিবার (৩১ আগস্ট) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক ও সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক পদ্মাবতী দেবী। সভায় বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি মি. নির্মল রোজারিও, সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, কাজল দেবনাথ, মিলন কান্তি দত্ত, রঞ্জন কর্মকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রমেন মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর হালদার, মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি শিমুল সাহা, ছাত্র ঐক্য পরিষদের সভাপতি সজীব সরকারসহ অন্যান্য নেতারা।

সভার শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে তিন নেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। বক্তারা, তাদের ত্যাগ ও অবদানের কথা অনুসরণ করে সম-অধিকার ও সমমর্যাদার লড়াইকে জোরদার করার আহ্বান জানান।

