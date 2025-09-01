চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, এ বছর জাপানি আগ্রাসন ও বিশ্ব ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী। মানব ইতিহাসের অভূতপূর্ব সংগ্রামে চীনা জনগণ সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং চূড়ান্তভাবে ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করেছিল। এটি ছিল মন্দের ওপরে ন্যায়বিচার, অন্ধকারের ওপরে আলো এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ওপর অগ্রগতির এক মহান বিজয়। এশিয়ার প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে চীন বিশ্ব ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ে অসাধারণ অবদান রাখে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার চীনা দূতাবাস আয়োজিত ‘শেয়ারড মেমোরি অ্যান্ড কনটেম্পোরারি মিশন: বিশ্ব ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপন’ শীর্ষক এই সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব মো. আবুল কালাম আজাদ মজুমদারসহ ৪০ জনেরও অধিক অতিথি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাহবুব উজ জামান, সেন্টার ফর অল্টারনেটিভসের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মো. শাহ আলম, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকসহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক খাত, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, মূলধারার মিডিয়া এবং চীনা কমিউনিটির প্রতিনিধিরা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।
রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন জোর দিয়ে বলেন, আমাদের ইতিহাস স্মরণ করা উচিত এবং আমাদের নিহত বীরদের সম্মান করা উচিত, কষ্টার্জিত শান্তিকে লালন ও রক্ষা করা উচিত এবং শান্তি, উন্নয়ন, ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার মানবতার সাধারণ মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখা উচিত।
তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যৌথভাবে ইতিহাস বিকৃতি ও আগ্রাসনকে গৌরবান্বিত করা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ের ফলাফল রক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার রক্ষা করার আহ্বান জানান, যাতে মানবতার জন্য একটি অংশীদারিত্বমূলক ভবিষ্যতের সঙ্গে একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলা যায়।
সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা বিশ্ব ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে চীনের বিশাল ত্যাগ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ইতিহাসের পাঠ মনে রাখা এবং ফ্যাসিবাদ ও ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি রোধের গুরুত্বের উপর জোর দেন। নতুন আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে চীন আরও বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয় সেমিনারে।
সাবেক পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী বলেন, ইতিহাসের সঠিক উপলব্ধি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যৌথভাবে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা সমুন্নত রাখতে হবে।
চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাহবুব উজ জামান উল্লেখ করেন, এই সেমিনারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা সব ক্ষেত্রের মানুষের মধ্যে ইতিহাস বুঝা বৃদ্ধি এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রচারে সহায়তা করে।
চাইনিজ এন্টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশের (সিইএবি) ভাইস প্রেসিডেন্ট হান কুন বলেন, শান্তি উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং বাংলাদেশে চীনা উদ্যোক্তারা শান্তির অভিভাবক ও উন্নয়নে অবদান রাখবে।
বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব পিসফুল রিইউনিফিকেশন অব চায়নার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়ে লিয়াং ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে প্রবাসী চীনাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেন, আজকের প্রবাসী চীনারা দেশপ্রেমকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রচারের জন্য একটি সেতু হিসেবে কাজ করবে।