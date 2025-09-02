মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর আদাবর এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় আল-আমিন নামে এক পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে তাকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আদাবরের সুনিবিড় হাউজিংয়ের একটি গ্যারেজে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় অভিযান চালাতে যায় আদাবর থানা পুলিশের একটি টিম। এ সময় কিশোর গ্যাং চক্রের মূলহোতা জনি ও রনি দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। সড়কে দাঁড়িয়ে পুলিশের একটি গাড়িতে হামলা চালিয়ে কনস্টেবল আল-আমিনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।
এ কিশোর গ্যাং ‘কবজি কাটা’ গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে তাদের মূলহোতা কবজি কাটা আনোয়ার কারাগারে থাকলেও জনি ও রনি এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে আসছে। তারা আদাবর-১০ নম্বর বালুর মাঠ কেন্দ্র করে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার হত্যাকাণ্ড ও কুপিয়ে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে বের হয়ে পুনরায় ত্রাস সৃষ্টি করে তারা।
সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ১টার দিকে তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সোমবার রাতে ৯৯৯-এ সংবাদ আসে আদাবরে একটি গ্রুপ এক ব্যক্তিকে আটক রেখেছে। পরে পুলিশ টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি বাড়িতে অভিযান চালালে সংঘর্ষ বাঁধে। এ সময় আরেকটি সন্ত্রাসী গ্রুপ নিচে গাড়িতে থাকা কনস্টেবল আল-আমিনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। তাকে দ্রুত সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
তিনি আরও জানান, সেনাবাহিনীর সহায়তায় ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এই গ্যাং সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে মারধর, চাঁদাবাজি ও অর্থ আদায়ে জড়িত।