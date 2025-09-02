X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করেছে ডিএনসিসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৩আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৩
কোনও কাজ বা সেবার পাওয়ার জন্য সরকার নির্ধারিত ফি’র অতিরিক্ত কোনও অর্থ লেনদেন না করার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ডিএনসিসির ফেসবুক পেজে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের জন্মনিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, জনবল নিয়োগ, দোকান বরাদ্দ, টেন্ডার কার্যক্রমসহ সব সেবা প্রদান নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি মোতাবেক শেষ করা হয়। এতে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের কোনও সুযোগ নেই। 

তাই কোনও কার্যক্রম বা সেবা গ্রহণের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোনও দালাল চক্রের সঙ্গে কোনও প্রকার আর্থিক লেনদেন করবেন না।

যিনি এ ধরনের আর্থিক লেনদেন করবেন এবং যার সঙ্গে করবেন উভয়পক্ষকে আইনের আওতায় আনা হবে। তাই কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা দালাল চক্র অর্থ দাবি করলে তাকে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সোপর্দ করার জন্য অনুরোধ করেছে ডিএনসিসি।

ঢাকা উত্তর সিটি
