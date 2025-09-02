উত্তরায় ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রাজধানীর উত্তরায় পিকআপ, সিএনজি ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মো. ফুয়াদ হাসান হৃদয় (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জসিম উদ্দিন রোড ফ্লাইওভারের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পিকআপ, সিএনজি ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী ফুয়াদ রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উদ্ধারকারী পথচারী রাজিব বলেন, ‘সংঘর্ষের পর তিনি রাস্তায় পড়ে ছিলেন। আমরা দ্রুত তাকে ঢামেকে নিয়ে যাই, কিন্তু বাঁচানো যায়নি।’
মৃতের চাচাতো ভাই তামজীদ জানান, সকালে খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে ছুটে আসেন। ঢামেক মর্গে ফুয়াদের লাশ শনাক্ত করেন।
মোটরসাইকেল আরোহী মো. ফুয়াদ হাসান হৃদয় নওগাঁ সদর উপজেলার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় একটি মেসে থাকতেন এবং হোসেন গ্রুপে চাকরি করতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘নিহতের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।’